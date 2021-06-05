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Самоізоляція скасовується. Українцям з ОРДЛО спростили в'їзд, але є одна умова

5 червня, 14:26

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Громадян України з території ОРДЛО пропускатимуть на підконтрольну територію без самоізоляції, але є одна умова – подробиці

З ОРДЛО без самоізоляції пропускатимуть громадян України, які бажають вакцинуватися від коронавірусу. Списки таких громадян будуть передані на КПВВ на Донбасі.

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Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.

"Без самоізоляції пропускатимуть громадян України, які бажають здійснити вакцинацію від COVID-19 на території, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження у повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Умовою пропуску є пред'явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.

Як його отримати:

  • записатися на вакцинацію за номером контакт-центру МОЗ з питань протидії COVID-19: 0 800 60 20 19;
  • повідомити оператору з якого ви населеного пункту (уточнивши, що зараз він є тимчасово окупованим);
  • вказати ваші дані і вибрати найбільш зручний пункт щеплення.
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Оператор здійснить запис на вакцинацію і відправить СМС-повідомлення з унікальним ідентифікатором, якщо у вас є український номер телефону, або лист на електронну пошту – у разі його відсутності

Також списки громадян, запрошених пройти вакцинацію, будуть надходити і безпосередньо в КПВВ.

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"Громадяни України, які підлягають самоізоляції під час слідування на контрольовану територію, зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток системи "Вдома". У разі неможливості встановлення мобільного додатка вони підлягають обсервації. А іноземцям під час перетинання лінії розмежування, окрім цього, необхідно мати й поліс страхування", – додали прикордонники.

Раніше ми повідомляли, що Україна хоче скасувати штрафи за в'їзд з ОРДЛО через Росію.

Також нагадаємо, представники України в ТКГ постійно порушують питання про розблокування пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі бойовиками, одна з пропозицій була зроблена перед Великоднем, але цього так і не відбулося.

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Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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