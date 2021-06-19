Застосували міномети: яка ситуація на Донбасі 19 червня

Війна на Донбасі. Фото: espreso
На Донбасі за минулу добу, 18 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.
Недалеко від Золотого противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів. А біля населеного пункту Новоселівка окупанти застосовували міномети 82-го калібру.
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Неподалік Луганського ворог обстрілював наші позиції з станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", – пишуть в повідомленні.
Станом на 7:00 ранку, 19 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, раніше двоє українських військових підірвалися в результаті вибуху невідомого вибухового пристрою на Донбасі.
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