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Застосували міномети: яка ситуація на Донбасі 19 червня

19 червня 2021 7:25

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Наші позиції обстріляли з протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів

Війна на Донбасі. Фото: espreso

Війна на Донбасі. Фото: espreso

На Донбасі за минулу добу, 18 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

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Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Недалеко від Золотого противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів. А біля населеного пункту Новоселівка окупанти застосовували міномети 82-го калібру.

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Неподалік Луганського ворог обстрілював наші позиції з станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", – пишуть в повідомленні.

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Станом на 7:00 ранку, 19 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше двоє українських військових підірвалися в результаті вибуху невідомого вибухового пристрою на Донбасі.

Крім того, ми розповідали про загибель 22-річної лейтенанта 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади Карини Шемчук:

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