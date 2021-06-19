Применили минометы: какая ситуация на Донбассе 19 июня

Война на Донбассе. Фото: espreso
На Донбассе за прошлые сутки, 18 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Недалеко от Золотого противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов. А у населенного пункта Новоселовка оккупанты применяли минометы 82-го калибра.
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Неподалеку Луганского враг обстреливал наши позиции со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", – пишут в сообщении.
По состоянию на 7:00 утра, 19 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, ранее двое украинских военных подорвались в результате взрыва неизвестного взрывного устройства на Донбассе.
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