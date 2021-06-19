Українська
$ 27,17
32,44
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Применили минометы: какая ситуация на Донбассе 19 июня

19 июня 2021 7:25

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Наши позиции обстреляли с противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Война на Донбассе. Фото: espreso

Война на Донбассе. Фото: espreso

На Донбассе за прошлые сутки, 18 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Недалеко от Золотого противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов. А у населенного пункта Новоселовка оккупанты применяли минометы 82-го калибра.

Читайте также: Был прицельный обстрел. На Донбассе ранили украинского военного

Неподалеку Луганского враг обстреливал наши позиции со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Реклама

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", – пишут в сообщении.

Не пропусти!
Англия – Шотландия: онлайн-трансляция самого старого дерби на Евро-2020
Сборная Англии против Шотландии

По состоянию на 7:00 утра, 19 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, ранее двое украинских военных подорвались в результате взрыва неизвестного взрывного устройства на Донбассе.

Кроме того, мы рассказывали о гибели 22-летней лейтенанта 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Карины Шемчук:

Реклама

Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Байдена в Белом Доме: что известно

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

На Донбассе погибла военнослужащая ВСУ: жуткие подробности
На Донбассе погибла военнослужащая ВСУ: жуткие подробностиДонбасс
Жители Донбасса смогут быстро добраться до Днепра и Харькова:
Жители Донбасса смогут быстро добраться до Днепра и Харькова: "Укрзализныця" назначила поездТранспорт
На суде о крушении MH17 опровергли еще один фейк России о ВСУ
На суде о крушении MH17 опровергли еще один фейк России о ВСУДругие страны
Ей было 22. Имя и фото погибшей военнослужащей на Донбассе
Ей было 22. Имя и фото погибшей военнослужащей на ДонбассеДонбасс
В Госдепе назвали условие присоединения США к урегулированию на Донбассе
В Госдепе назвали условие присоединения США к урегулированию на ДонбассеВласть
"Затронули мазком". Путин и Байден обсудили вступление Украины в НАТОРоссия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять