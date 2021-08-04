Русский
$ 26,84
31,89
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Донбасу

Провокації з боку бойовиків не припиняються: де стріляли

4 серпня 2021 8:42

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Окупанти продовжують провокувати українських військових. На щастя, загиблих і постраждалих серед бійців ЗСУ немає

ВСУ контролюють ситуацію на Донбасі. Фото: Reuters/Ірина Рибакова

ВСУ контролюють ситуацію на Донбасі. Фото: Reuters/Ірина Рибакова

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують обстріли. За минулу добу, 3 серпня, вони дев'ять разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

  • Поблизу населеного пункту Золоте-4 збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї.
  • У напрямку населеного пункту Світлодарськ ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
  • Біля Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.
  • Неподалік Широкиного російські найманці обстрілювали наші позиції з мінометів 82-го калібру.
  • Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, противник вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
  • У напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник застосовував міномети 82-го калібру.
  • В сторону Авдіївки окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру і гранатометів різних систем.
  • Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
  • А в районі населеного пункту Майорськ ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
Реклама

Читайте також:

Катував і вбивав: СБУ передала до суду справу ватажка горлівських бойовиків Безлера

З початку поточної доби, 4 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

В тренді
У Тернопільській області бабуся випала з 5-го поверху. Вона повисла на мотузках для білизни – відео
Жінку зняли рятувальники і передали медикам. Колаж "Сьогодні"
Реклама

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Також нагадаємо, на Донбасі поранений український військовий.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Росія вдарила з артилерії, ЗСУ зазнали великих втрат
Росія вдарила з артилерії, ЗСУ зазнали великих втратДонбас
На Донбасі активізувалися бойовики: де вчора було спекотно
На Донбасі активізувалися бойовики: де вчора було спекотноДонбас
Новий головнокомандувач ЗСУ не пустив Разумкова до зони ООС: що сталося
Новий головнокомандувач ЗСУ не пустив Разумкова до зони ООС: що сталосяУкраїна
На Донбасі бойовики поранили двох бійців ЗСУ. У якому вони стані
На Донбасі бойовики поранили двох бійців ЗСУ. У якому вони станіДонбас
На КПВВ на Донбасі з'явиться безкоштовний транспорт: що відомо
На КПВВ на Донбасі з'явиться безкоштовний транспорт: що відомоДонбас
У бойовиків знову великі втрати, але ЗСУ тут ні при чому: що сталося в
У бойовиків знову великі втрати, але ЗСУ тут ні при чому: що сталося в "Л/ДНР"Донбас

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти