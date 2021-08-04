Провокації з боку бойовиків не припиняються: де стріляли

Окупанти продовжують провокувати українських військових. На щастя, загиблих і постраждалих серед бійців ЗСУ немає

ВСУ контролюють ситуацію на Донбасі. Фото: Reuters/Ірина Рибакова

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують обстріли. За минулу добу, 3 серпня, вони дев'ять разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Золоте-4 збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї.

збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї. У напрямку населеного пункту Світлодарськ ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Біля Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї. Неподалік Широкиного російські найманці обстрілювали наші позиції з мінометів 82-го калібру.

російські найманці обстрілювали наші позиції з мінометів 82-го калібру. Поблизу Водяного , що на Приазов'ї, противник вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

, що на Приазов'ї, противник вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. У напрямку населеного пункту Водяне , що біля Донецька, противник застосовував міномети 82-го калібру.

, що біля Донецька, противник застосовував міномети 82-го калібру. В сторону Авдіївки окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру і гранатометів різних систем.

окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру і гранатометів різних систем. Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. А в районі населеного пункту Майорськ ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

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З початку поточної доби, 4 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

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Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Також нагадаємо, на Донбасі поранений український військовий.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією