Провокации со стороны боевиков не прекращаются: где стреляли

ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе. Фото: Reuters/Ирина Рыбакова
На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают обстрелы. За минувшие сутки, 3 августа, они девять раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
- Вблизи населенного пункта Золотое-4 вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия.
- В направлении населенного пункта Светлодарск враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Возле Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
- Неподалеку Широкино российские наемники обстреливали наши позиции из минометов 82-го калибра.
- Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
- В направлении населенного пункта Водяное, что возле Донецка, противник применял минометы 82-го калибра.
- В сторону Авдеевки оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.
- Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
- А в районе населенного пункта Майорск враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
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С начала текущих суток, 4 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Также напомним, на Донбассе ранен украинский военный.
Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:
Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией