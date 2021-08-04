Провокации со стороны боевиков не прекращаются: где стреляли

Оккупанты продолжают провоцировать украинских военных. К счастью, погибших и пострадавших среди бойцов ВСУ нет

ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе. Фото: Reuters/Ирина Рыбакова

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают обстрелы. За минувшие сутки, 3 августа, они девять раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Золотое-4 вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия.

вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Светлодарск враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Возле Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия. Неподалеку Широкино российские наемники обстреливали наши позиции из минометов 82-го калибра.

российские наемники обстреливали наши позиции из минометов 82-го калибра. Вблизи Водяного , что на Приазовье, противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

, что на Приазовье, противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В направлении населенного пункта Водяное , что возле Донецка, противник применял минометы 82-го калибра.

, что возле Донецка, противник применял минометы 82-го калибра. В сторону Авдеевки оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.

оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. А в районе населенного пункта Майорск враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

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С начала текущих суток, 4 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также напомним, на Донбассе ранен украинский военный.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией