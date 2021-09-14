Смертельно небезпечний і може ховатися де завгодно. У Старобільську розшукують вбивцю тітки і кращого друга

Підозрюваний перебуває на обліку у психіатра. Місцеві жителі розповідають, що він постійно чіплявся до оточуючих

Дмитро Федорченко підозрюється в скоєнні двох убивств в Старобільську. Фото: колаж "Сьогодні"

Поліція Луганській області посилено розшукує 36-річного Дмитра Федорченка, якого підозрюють у жорстокому подвійному вбивстві. Пошуки ускладнені тим, що чоловік хворий на шизофренію і його дії передбачити складно.

Як розповіла "Сьогодні" речник поліції Луганській області Тетяна Погукай, підозрюваний знаходиться в розшуку з кінця серпня. Йому інкримінують вбивство жінки – його тітки, і друга. Останнього він розчленував і зник.

"Орієнтування є у всіх поліцейських, в тому числі і в сусідніх областях. Він – психічно хвора людина. Він може бути де завгодно. Але, якби він переховувався в Старобільську, то його б уже затримали. На його пошуки кинуто багато сил. Але, як нам сказали психіатри, поліція його шукає, розмірковуючи здраво, а зі здоров'ям у нього проблеми. тобто, може окопатися в лісі і лежати там. Мотиви вбивства – про це складно сказати. Також є інформація, що він вживає наркотики. він реально небезпечний. Що стосується третього нападу – це не підтверджується", – сказала нам Погукай.

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За її словами, в ці дні в поліцію надходять десятки дзвінків про те, що, нібито, його бачили то там, то там. Але поки що інформація не підтвердилася.

Що відомо

Два вбивства трапилися ймовірно в ніч із 29 на 30 серпня. Жертвами стали жителі Старобільська: 36-річний Олександр Єлсуков і 74-річна Людмила Федорченко.

Жінку вбили в неї вдома: озвірілий від люті злочинець бив ножем у шию і стегно. Масивна крововтрата і стала причиною смерті. Тіло загиблої жінки згодом виявила її донька Ірина. А ось де вбивця розправився з чоловіком – досі точно не відомо, оскільки кисті рук були знайдені неподалік від вулиці Чехова, інші частини тіла – в лісосмузі біля кварталу Южний.

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Олександр Єлсуков був товаришем підозрюваного у вбивстві. Вони знайомі з дитинства, вчилися в одному класі". А Людмила Федорченко – рідна тітка підозрюваного, сестра його батька.

Перебуває на обліку психіатра і агресивний до оточуючих

36-річний Дмитро Федорченко, якого правоохоронці обґрунтовано підозрюють у скоєнні двох вбивств, офіційно ніде не працював – перебивався випадковими заробітками, вів усамітнений спосіб життя. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

"Був агресивний, постійно чіплявся до оточуючих, але такого жаху ніхто, звичайно, не очікував", – розповідають місцеві жителі.

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У прокуратурі Луганської області говорять, що підозрюваний у подвійному вбивстві перебуває на обліку в психіатра з діагнозом "параноїдна шизофренія".

"Постійно роздратований, агресивний, до оточення ставиться вороже, бачить галюцинації... А плюс до всього – наркотики. Це поєднання було як бомба з годинниковим механізмом – на жаль, так і сталося", – розповідають у прокуратурі.

Сам Дмитро Федорченко у віці 18 років отримав свій перший строк за ч.1. ст. 309 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Після вбивств Старобільський районний суд Луганської області ухвалив рішення про його затримання, але поки знайти зловмисника не вдалося.

Орієнтування з офіційного сайту МВС. Фото: скріншот

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Могла бути ще одна жертва

За інформацією місцевих жителів, Дмитро Федорченко після двох вбивств ледь не вбив ще одну жінку.

"Він напав на жінку, яка йшла по вулиці, але їй вдалося відбитися і втекти. Люди одразу ж зателефонували в поліцію, але маніяк зник на території кладовища. Територію прочесали, але його й сліду не було", – розповів місцевий житель Євген.

Правоохоронці неофіційно говорять, що ймовірність того, що злочинець перебуває вже далеко – досить висока.

"Федорченко вимкнув свій мобільний, збив зі сліду собак – він хворий, але до біса розумний і хитрий. Є родичі в Росії та окупованому Луганську, проте туди йому навряд чи вдалося виїхати. Думаємо, або зачаївся в самому Старобільську, або встиг проїхати вглиб України. Що, звичайно, не додає радості", – розповів правоохоронець.

Якщо ви бачили чи знаєте, де може переховуватися Дмитро Федорченко — негайно повідомте до чергової частини Старобільського відділу поліції за телефонами: (066)16-45-155 або 102, або надішліть лист: [email protected]

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