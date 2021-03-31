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Росія відмовилася від нового перемир'я на Донбасі з 1 квітня

31 березня, 19:27

Денис Беспалов Денис Беспалов

Мирні ініціативи України підтримали представники ОБСЄ

Росія на переговорах Тристоронньої контактної групи відмовилася підтримати повернення з 1 квітня до режиму припинення вогню на Донбасі.

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Про це в Telegram повідомила українська делегація в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомляється, пропозицію Києва про відновлення режиму припинення вогню підтримали представники ОБСЄ.

"Таким чином, двоє з трьох представників ТКГ внесли конкретні пропозиції щодо забезпечення повернення до повного та всеосяжного режиму припинення вогню", – йдеться в повідомленні.

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Однак російська делегація відмовилася підтримати мирні ініціативи.

"Не розумію, чому Російська делегація не вважає за необхідне зосередитися на збереженні життя людей", – прокоментував позицію Москви глава української делегації Леонід Кравчук.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Росія продовжує блокувати нормальну роботу Тристоронньої контактної групи, намагаючись ввести в переговори представників бойовиків ОРДЛО.

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Донбас леонід кравчук режим припинення вогню ТКГ
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