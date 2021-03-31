Українська
$ 27,89
32,72
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Россия отказалась от нового перемирия на Донбассе с 1 апреля

31 марта, 19:27

Денис Беспалов Денис Беспалов

Мирные инициативы Украины поддержали представители ОБСЕ

Россия на переговорах Трехсторонней контактной группы отказалась поддержать возвращение с 1 апреля к режиму прекращения огня на Донбассе.

Реклама

Об этом в Telegram сообщила украинская делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщается, предложение Киева о возобновлении режима прекращения огня поддержали представители ОБСЕ.

"Таким образом, двое из трех представителей ТКГ внесли конкретные предложения по обеспечению возврата к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня", - говорится в сообщении.

Читайте также: Арестович предсказал еще 15 лет войны

В тренде
Погибших под Шумами могло быть больше: врач вынесла раненого из-под пуль (фото)
Реклама

Однако российская делегация отказалась поддержать мирные инициативы.

"Не понимаю, почему Российская делегация не считает необходимым сосредоточиться на сохранении жизни людей", - прокомментировал позицию Москвы глава украинской делегации Леонид Кравчук.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, чтоРоссия продолжает блокировать нормальную работу Трехсторонней контактной группы, пытаясь ввести в переговоры представителей боевиков ОРДЛО.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс леонид кравчук режим прекращения огня ТКГ
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве умерли родители 12 детей: COVID-19 поразил 95% легких
В Киеве умерли родители 12 детей: COVID-19 поразил 95% легкихУкраина
Данилов: Никакого Донбасса не существует, его Россия навязала
Данилов: Никакого Донбасса не существует, его Россия навязалаВласть
Самая маленькая жертва COVID-19: в Мариуполе от коронавируса умер младенец (видео)
Самая маленькая жертва COVID-19: в Мариуполе от коронавируса умер младенец (видео)Украина
Переговоры Путина, Меркель и Макрона по Донбассу: как отреагировали у Зеленского
Переговоры Путина, Меркель и Макрона по Донбассу: как отреагировали у ЗеленскогоВласть
Обострение на Донбассе: четверо военных ВСУ погибли, двое ранены
Обострение на Донбассе: четверо военных ВСУ погибли, двое раненыДонбасс
ВСУ сровняли с землей позицию боевиков: видео мощного удара
ВСУ сровняли с землей позицию боевиков: видео мощного удараДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять