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Россия перебросила на Донбасс группу офицеров и новое вооружение

6 июля 2021 15:20

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Агрессор продолжает усиливать боевые способности группировки российских оккупационных войск в ЛНР и ДНР

/ Фото: Минобороны РФ

Пока на передовой боевики продолжают обстреливать ВСУ, в тылу Россия пополняет оккупационные войска оружием и боеприпасами. Также на оккупированные территории прибыла группа российских офицеров для подготовки диверсантов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Так, за прошлый месяц через неконтролируемые участки государственной границы Украины на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с территории России были завезены более 3 тыс. тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов российского производства. В частности, беспилотные летательные аппараты, мобильные комплексы связи и радиоконтроля, минометные и противопехотные мины.

Кроме того, в т.н. "Л/ДНР" прибыла группа российских офицеров-инструкторов из состава соединений и частей 8-й армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ для организации и проведения занятий по подготовке диверсионно-разведывательных подразделений оккупационных войск.

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Как сообщали новости "Сегодня", 5 июля на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб один боец, еще трое получили ранения. Позже стало известно имя погибшего военнослужащего – им оказался кадровый офицер ВСУ.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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