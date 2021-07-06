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Вогонь з забороненої зброї і втрати ЗСУ: як минула доба на Донбасі

6 липня 2021 8:21

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Обстріли з боку бойовиків не припиняються. Зі штабу ООС повідомляють про загиблого українського захисника

На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують обстріли. За минулу добу, 5 липня, вони дев'ять разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

  • Біля Авдіївки окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.
  • Поблизу Золотого-4 ворог двічі вів обстріл з мінометів 120-го і 82-го калібрів, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
  • У районі населеного пункту Піски противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
  • Поблизу селища Чермалик російські окупанти здійснили обстріл українських позицій з протитанкового ракетного комплексу.
  • Неподалік Новозванівки ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем.
  • Біля Новотошківського збройні формування РФ обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
  • А в районі населених пунктів Причепилівка і Кримське окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям.

У відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь.

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З початку поточної доби, 6 липня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

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Нагадаємо, на Донбасі бойовики поранили українського військового.

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Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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