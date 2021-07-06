Вогонь з забороненої зброї і втрати ЗСУ: як минула доба на Донбасі

На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують обстріли. За минулу добу, 5 липня, вони дев'ять разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.
- Біля Авдіївки окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.
- Поблизу Золотого-4 ворог двічі вів обстріл з мінометів 120-го і 82-го калібрів, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
- У районі населеного пункту Піски противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
- Поблизу селища Чермалик російські окупанти здійснили обстріл українських позицій з протитанкового ракетного комплексу.
- Неподалік Новозванівки ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем.
- Біля Новотошківського збройні формування РФ обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
- А в районі населених пунктів Причепилівка і Кримське окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям.
У відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь.
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З початку поточної доби, 6 липня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.
Нагадаємо, на Донбасі бойовики поранили українського військового.
Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:
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