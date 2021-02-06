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Російські найманці блокують вільне переміщення українців на Донбасі – МВС

6 лютого, 17:19

Ольга Литвин Ольга Литвин

Окупанти блокують дорожні коридори

Російські найманці продовжують блокувати дорожні коридори на лінії розмежування Донбасу та перешкоджають вільному переміщенню громадян.

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Про це повідомляє Тelegram-канал МВС України.

Держприкордонслужба підкреслює, що всі контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування функціонують щодня з 08:00 до 16:00. Проте окупанти блокують дорожні коридори навпроти КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнка".

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"Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в КПВВ "Станиця Луганська" – щодня, "Новотроїцьке" – двічі на тиждень – у понеділок і п'ятницю, коли російські найманці розблоковують рух дорожнім коридором", – повідомило МВС.

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Нагадаємо, сьогодні, 6 лютого, бойовики обстріляли позиції ЗСУ, двоє українських військовослужбовців дістали поранення.

Раніше, російські найманці оприлюднили відео з військовослужбовцем, якого раніше вважали зниклим під час чергування в зоні ООС.

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Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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Донбас найманці блокування КПВВ
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