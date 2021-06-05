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Самоизоляция отменяется. Украинцам из ОРДЛО упростили въезд, но есть одно условие

5 июня, 14:26

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Граждан Украины с территории ОРДЛО будут пропускать на подконтрольную территорию без самоизоляции, но есть одно условие – подробности

Из ОРДЛО без самоизоляции будут пропускать граждан Украины, которые желают вакцинироваться от коронавируса. Списки таких граждан будут переданы на КПВВ на Донбассе.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"Без самоизоляции будут пропускать граждан Украины, которые желают осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти Украины осуществляют свои полномочия в полном объеме", - говорится в сообщении.

Условием пропуска является предъявление приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором.

Как его получить:

  • записаться на вакцинацию по номеру контакт-центра Минздрава по вопросам противодействия COVID-19: 0 800 60 20 19;
  • сообщить оператору из какого вы населенного пункта (уточнив, что сейчас он является временно оккупированным);
  • указать ваши данные и выбрать наиболее удобный пункт прививки.
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Оператор осуществит запись на вакцинацию и вышлет СМС-уведомление с уникальным идентификатором, если у вас есть украинский номер телефона, или письмо на электронную почту – в случае его отсутствия

Также списки граждан, приглашенных пройти вакцинацию, будут поступать и непосредственно в КПВВ.

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"Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы "Вдома". В случае невозможности установки мобильного приложения они подлежат обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения, кроме этого, необходимо иметь и полис страхования", – добавили пограничники.

Ранее мы сообщали, что Украина хочет отменить штрафы за въезд из ОРДЛО через Россию.

Также напомним, представители Украины в ТКГ постоянно поднимают вопрос о разблокировании пунктов въезда-выезда на Донбассе боевиками, одно из предложений было сделано перед Пасхой, но этого так и не произошло.

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Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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