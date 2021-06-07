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СБУ знайшла схрон зі зброєю терориста Гіркіна (фото)

7 червня, 11:10

Віталій Семченко Віталій Семченко

У 2014 році арсенал заклало угруповання російських найманців для диверсійно-терористичної діяльності на території України

Служба безпеки виявила схованку зі зброєю

Служба безпеки виявила схованку зі зброєю / Фото: СБУ

Служба безпеки виявила схрон зі зброєю, який належав найманцям угруповання колишнього т.зв. "міністра оборони ДНР" Ігоря Гіркіна.

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Про це повідомляє пресслужба відомства.

"За інформацію спецслужби, у 2014 році арсенал заклало угруповання російських найманців для диверсійно-терористичної діяльності на території України. Схрон був облаштований під фундаментом покинутого помешкання у селі Стародубівка поблизу Слов’янська", – сказано в повідомленні.

Правоохоронці вилучили зі схованки:

  • 23 гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами;
  • 11 реактивних протитанкових гранат РПГ;
  • понад 4 тис. патронів калібру 5,45.

Служба безпеки виявила схованку зі зброєю Гіркіна
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Служба безпеки виявила схованку зі зброєю Гіркіна / Фото: СБУ

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до облаштування сховища та незаконного обігу зброї.

Нагадаємо, раніше СБУ припинила діяльність прихильників "відновлення СРСР", які намагалися заснувати фейкові "народні ради" та "силові структури" в Дніпропетровській області.

Крім того, в Харківській області контррозвідка блокувала протиправну діяльність міжрегіональної злочинної групи, учасники якої незаконно поставляли великі партії товарів військового призначення до РФ.

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