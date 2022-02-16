Сучасне обличчя Маріуполя. Який вигляд має відреставрований пірс

Вранці у середу, 16 лютого, на місці побував підприємець, засновник та акціонер компанії SCM Рінат Ахметов

Рінат Ахметов побував у Маріуполі на відремонтованому пірсі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Маріуполі відремонтували пірс, розташований біля яхт-клубу в Приморському районі. Партнерами виступила компанія "Метінвест". На місці побував і сам підприємець, засновник та акціонер компанії SCM Рінат Ахметов.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Партнерами ремонту пірсу стала компанія "Метінвест". Її матеріальний внесок – 7 млн грн. Там посилили опори пірсу, залили бетоном та провели освітлення.

Вранці у середу, 16 лютого, на місці побував підприємець, засновник та акціонер компанії SCM Рінат Ахметов.

"Ми сюди інвестуватимемо і душу, і кошти для того, щоб мешканцям міста було дуже добре", – заявив Ахметов.

Місцеві жителі дуже задоволені відремонтованим пірсом:

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"Приємно, що такі люди відвідують нас і не забувають. Головне, щоб Маріуполь розвивався, було спокійно та все добре", – сказав мешканець міста.

Рінат Ахметов у Маріуполі: зробимо все, щоб місто дихало чистим повітрям

Під час відвідування Маріуполя підприємець, засновник та акціонер компанії SCM Рінат Ахметов заявив, що зараз роблять усе можливе, щоб місто найближчим часом дихало свіжим повітрям. Про це підприємець повідомив під час відвідування підприємств "Азовсталь" та Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча групи "Метінвест" у Маріуполі.

"Ми зробимо все, щоб найближчим часом Маріуполь дихав чистим повітрям. Ми хочемо зробити це швидко, але швидко не дуже добре у нас виходить. Але все ж таки я знаю, що ми йдемо у правильному напрямку і щось уже зробили в цьому ж напрямі", – заявив Ахметов.

Як стало відомо, цього року закінчують новий найбільший екологічний проєкт в історії України – це очищення конвекторів на комбінаті "Азовсталь".

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"Символічно те, що ми говоримо і про екологію, і про розвиток персоналу, і про інвестиції в якість і новий продукт. Я думаю, що це найкращий доказ того, що у Маріуполі все буде добре і заводи розвиватимуться", – додав генеральний директор ТОВ "Метінвест Холдинг" Юрій Риженков.

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