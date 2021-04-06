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Стали відомі імена українських військових, що загинули сьогодні на Донбасі

6 квітня, 20:27

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Молодому бійцеві з Сумської області було 23 роки

Під час виконання бойового завдання у районі операції Об'єднаних сил вранці 6 квітня загинув солдат механізованого батальйону 1-ї окремої танкової Сіверської бригади Максим Стеблянко.

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Про це повідомила пресслужба бригади у Facebook.

23-річний боєць з Лебединського району Сумської області о 9:30 ранку поблизу Степового отримав поранення, не сумісні з життям, в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Другий загиблий 6 квітня український військовий, старший лейтенант Володимир Шпак з Чернігова, загинув близько 10:55 під час обстрілу противником позицій ЗСУ в районі населеного пункту Невельське. Він отримав осколкове поранення, несумісне з життям, повідомили в 58-й окремій мотопіхотній бригаді ім. гетьмана Івана Виговського.

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Нагадаємо, раніше стало відомо про загибель двох бійців у вівторок, 6 квітня, на Донбасі в результаті обстрілу і підриву.

Ми також повідомляли, що 5 квітня на Донбасі також загинули два українських бійці неподалік Золотого-4.

За словами президента Володимира Зеленського, починаючи з 26 березня на Донбасі загинули 10 українських військових.

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