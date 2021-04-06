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Стали известны имена украинских военных, погибших сегодня на Донбассе

6 апреля, 20:27

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Молодому бойцу из Сумской области было 23 года

Во время выполнения боевого задания в районе операции Объединенных сил утром 6 апреля погиб солдат механизированного батальона 1-й отдельной танковой Северской бригады Максим Стеблянко.

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Об этом сообщила пресс-служба бригады в Facebook.

23-летний боец из Лебединского района Сумской области в 9:30 утра вблизи Степного получил ранения, не совместимые с жизнью, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Второй погибший 6 апреля украинский военный, старший лейтенант Владимир Шпак из Чернигова, погиб около 10:55 во время обстрела противником позиций ВСУ в районе населенного пункта Невельское. Он получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью, сообщили в 58-й отдельной мотопехотной бригаде им. гетмана Ивана Выговского.

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Напомним, ранее стало известно о гибели двух бойцов во вторник, 6 апреля, на Донбассе в результате обстрела и подрыва.

Мы также сообщали, что 5 апреля на Донбассе также погибли два украинских бойца неподалеку от Золотого-4.

По словам президента Владимира Зеленского, начиная с 26 марта на Донбассе погибли 10 украинских военных.

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Донбасс военные погибшие обстрелы погибшие в зоне АТО
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