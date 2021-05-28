Стало відомо ім'я українського бійця, загиблого на Донбасі

Загиблий герой воював за Україну з 2014 року, пройшов Дебальцеве – він став шостою бойовою втратою ЗС України з початку травня

У районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок обстрілу зі снайперської зброї загинув офіцер Максим Польовий. Він був командиром батальйону 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ.

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Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Анна Бечке, 36-річний офіцер був уродженцем Хмельницької області. Воював за Україну з 2014 року, пройшов Дебальцеве. У нього залишилися батьки, дружина і двоє дітей.

Відео: Сьогодні

Про обстріл, внаслідок якого загинув Максим Польовий, українська сторона вже повідомила представникам ОБСЄ.

Раніше ми повідомляли, що на Донбасі поранений український військовий.

Також нагадаємо, на Донбасі під обстрілами бойовиків загинув мирний житель. Українські військові медики намагалися врятувати чоловіка.

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