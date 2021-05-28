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Стало відомо ім'я українського бійця, загиблого на Донбасі

28 травня, 11:54

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Загиблий герой воював за Україну з 2014 року, пройшов Дебальцеве – він став шостою бойовою втратою ЗС України з початку травня

У районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок обстрілу зі снайперської зброї загинув офіцер Максим Польовий. Він був командиром батальйону 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ.

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Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Анна Бечке, 36-річний офіцер був уродженцем Хмельницької області. Воював за Україну з 2014 року, пройшов Дебальцеве. У нього залишилися батьки, дружина і двоє дітей.

Відео: Сьогодні

Про обстріл, внаслідок якого загинув Максим Польовий, українська сторона вже повідомила представникам ОБСЄ.

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Раніше ми повідомляли, що на Донбасі поранений український військовий.

Також нагадаємо, на Донбасі під обстрілами бойовиків загинув мирний житель. Українські військові медики намагалися врятувати чоловіка.

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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