Стало известно имя украинского бойца, погибшего на Донбассе

Погибший герой воевал за Украину с 2014 года, прошел Дебальцево – он стал шестой боевой потерей ВС Украины с начала мая

В районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрела из снайперского оружия погиб офицер Максим Полевой. Он был командиром батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ.

Реклама

Как сообщает корреспондент "Сегодня" Анна Бечке, 36-летний офицер был уроженцем Хмельницкой области. Воевал за Украину с 2014 года, прошел Дебальцево. У него остались родители, жена и двое детей.

Видео: Сегодня

Об обстреле, в результате которого погиб Максим Полевой, украинская сторона уже сообщила представителям ОБСЕ.

В тренде На Волыни многодетный отец покончил с собой. Подробности трагедии

Ранее мы сообщали, что на Донбассе ранен украинский военный.

Также напомним, на Донбассе под обстрелами боевиков погиб мирный житель. Украинские военные медики пытались спасти мужчину.

Реклама

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией