Доба на Донбасі: окупанти чотири рази порушили режим "тиші"

Минулої доби, 2 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

обстріл контрольного пункту в'їзду-виїзду "Гнутове" , що на Донеччині. Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, супротивник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ-17. Здійснили, що на Донеччині. Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, супротивник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ-17.

Крім цього, у напрямку Талаківки вели вогонь із ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Пісків обстріляли позиції українських захисників із ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Водяного на Донеччині відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та відправляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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