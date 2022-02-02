Доба на Донбасі: окупанти двічі порушили режим "тиші"

Українські військові контролюють ситуацію у зоні ООС

На Донбасі окупанти відкрили вогонь / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 1 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

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Де стріляли

У напрямку Мар'їнки відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Пісків обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", – йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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