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Сутки на Донбассе: оккупанты два раза нарушили режим "тишины"

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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2 февраля, 07:25
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Украинские военные контролируют ситуацию в зоне ООС
На Донбассе оккупанты открыли огонь
На Донбассе оккупанты открыли огонь / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 1 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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Где стреляли

  • В направлении Марьинки открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.
  • Недалеко от Песков обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними", – говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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