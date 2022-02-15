Сутки на Донбассе: оккупанты нарушили "тишину" и ранили двух украинских военных

В Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10"

Оккупанты продолжают обстреливать позиции украинских военных / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 14 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"В результате действий врага два военнослужащие Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего – средней тяжести, другого – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Где стреляли?

Недалеко от Трехизбенки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

В сторону Новотроицкого российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В окрестностях н.п. Пески враг обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Марьинки оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и уничтожили 1 БПЛА противника.

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Оккупанты обстреливают Пески и угрожают членам ОБСЕ: что происходит в зоне ООС

Оккупанты обстреляли поселок Катериновка в Луганской области. Кроме этого, российские наемники угрожали наблюдателям ОБСЕ.

Эпицентром боевых действий остается поселок Пески. Каждый день это название появляется в сводке штаба ООС. Ранее там вели обстрел из гранатометов и пулеметов. Также оккупанты сбрасывают гранатометные выстрелы с беспилотников. За сутки 12 февраля зафиксировали два таких случая.

Прошлые сутки в эпицентре боевых действий была Луганская область. Там велись обстрелы из пулеметов и гранатометов. К счастью, потерь среди украинских военных нет.

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Мониторинговая миссия написала в своем отчете, что ее представители пытались проехать в контрольно-пропускной пункт "Должанский" на неконтролируемой части границы с Россией и туда их оккупанты не пропустили. Даже угрожали, что если наблюдатели продолжат находиться там, то их бросят в тюрьму.

В Луганской области возле поселка Вознесеновка есть железнодорожная станция, куда миссия ОБСЕ тоже планировала проехать, но оккупанты и там никого не пропустили, сказав, что якобы там нечего мониторить.