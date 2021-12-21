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Доба на Донбасі: окупанти поранили українського військового, двоє підірвалися

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
21 грудня, 07:27
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Усі троє бійців перебувають у лікарні, у всіх стан здоров'я різного ступеня важкості
На Донбасі знову обстріли
На Донбасі знову обстріли / Фото: Сьогодні

Минулої доби, 20 грудня, з боку бойовиком на Донбасі зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Двоє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому пристрої ще один боєць поранений.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

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Де стріляли 20 грудня

  • У районі населених пунктів Гнутове та Водяне противник задіяв безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання пострілів ВОГ-17.
  • У напрямку Новолуганського вели вогонь із автоматичних станкових гранатометів.
  • У бік Невельського відкривали вогонь із мінометів калібру 120 мм.

"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, другого – середньої тяжкості", – йдеться у повідомленні.

21 грудня

З початку доби, 21 грудня, станом на 7 годину ранку з боку бойовиків зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

  • У напрямку Широкого супротивник вів вогонь зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої тяжкості", – додають у повідомленні штабу.

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Раніше ми писали:

  • 18 грудня окупанти поранили українського військового. Стан його здоров'я – задовільний.
  • Окупанти влаштували масові військові навчання у Луганській та Донецькій областях. Організація з безпеки та співробітництва в Європі нарахувала понад 300 порушень режиму припинення вогню.

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Опитування КМІС, 3-11 грудня
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,0
6
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,2
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,1
8
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
4,8
9
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
4,4
10
Партія Шарія Партія Шарія
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,3
12
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
2,6
Докладніше
Опитування "Рейтинг", 10 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
18,6%
2
Порошенко Порошенко
12,6%
3
Тимошенко Тимошенко
8,2%
4
Бойко Бойко
7,8%
5
Разумков Разумков
4,9%
6
Смешко Смешко
5,1%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Ляшко Ляшко
0,8%
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Станом на 20 грудня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
13 061 477
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14 422 441
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