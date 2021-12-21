Доба на Донбасі: окупанти поранили українського військового, двоє підірвалися

Усі троє бійців перебувають у лікарні, у всіх стан здоров'я різного ступеня важкості

На Донбасі знову обстріли / Фото: Сьогодні

Минулої доби, 20 грудня, з боку бойовиком на Донбасі зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Двоє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому пристрої ще один боєць поранений.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

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Де стріляли 20 грудня

У районі населених пунктів Гнутове та Водяне противник задіяв безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

У напрямку Новолуганського вели вогонь із автоматичних станкових гранатометів.

У бік Невельського відкривали вогонь із мінометів калібру 120 мм.

"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, другого – середньої тяжкості", – йдеться у повідомленні.

21 грудня

З початку доби, 21 грудня, станом на 7 годину ранку з боку бойовиків зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

У напрямку Широкого супротивник вів вогонь зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої тяжкості", – додають у повідомленні штабу.

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