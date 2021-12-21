Доба на Донбасі: окупанти поранили українського військового, двоє підірвалися

Минулої доби, 20 грудня, з боку бойовиком на Донбасі зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Двоє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому пристрої ще один боєць поранений.
Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.
Де стріляли 20 грудня
- У районі населених пунктів Гнутове та Водяне противник задіяв безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання пострілів ВОГ-17.
- У напрямку Новолуганського вели вогонь із автоматичних станкових гранатометів.
- У бік Невельського відкривали вогонь із мінометів калібру 120 мм.
"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, другого – середньої тяжкості", – йдеться у повідомленні.
Далі по темі
21 грудня
З початку доби, 21 грудня, станом на 7 годину ранку з боку бойовиків зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
- У напрямку Широкого супротивник вів вогонь зі стрілецької зброї.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої тяжкості", – додають у повідомленні штабу.
Раніше ми писали:
- 18 грудня окупанти поранили українського військового. Стан його здоров'я – задовільний.
- Окупанти влаштували масові військові навчання у Луганській та Донецькій областях. Організація з безпеки та співробітництва в Європі нарахувала понад 300 порушень режиму припинення вогню.