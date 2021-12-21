Сутки на Донбассе: оккупанты ранили украинского военного, двое подорвались

Все трое бойцов находятся в больнице, у всех состояние здоровья разной степени тяжести

На Донбассе снова обстрелы / Фото: Сегодня

За прошлые сутки, 20 декабря, со стороны боевиком на Донбассе зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном устройстве, еще один боец ранен.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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Где стреляли 20 декабря

В районе населенных пунктов Гнутово и Водяное противник задействовал беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвел сброс выстрелов ВОГ-17.

В направлении Новолуганского вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Невельского открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмирование. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, второго – средней тяжести", – говорится в сообщении.

21 декабря

С начала суток, 21 декабря, по состоянию на 7 часов утра со стороны боевиков зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В направлении Широкого противник вел огонь из стрелкового оружия.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана медицинская помощь и эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести", - добавляют в сообщении штаба.

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