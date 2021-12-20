Доба на Донбасі: окупанти стріляли із забороненої зброї

Упродовж минулої доби, 19 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це пише прес-служба ООС.
Станом на 07:00, 20 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Далі по темі
Де стріляли?
- Неподалік Новозванівки ворог вів вогонь з артилерії калібру 122 мм.
- В напрямку Світлодарська російські найманці здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Окупанти поранили українського військового
18 грудня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали:
- Окупанти влаштували масові військові навчання у Луганській та Донецькій області. Організація з безпеки та співробітництва в Європі нарахувала понад 300 порушень режиму припинення вогню.
- Доба на Донбасі: окупанти вбили українського військового і поранили ще одного.