Доба на Донбасі: окупанти стріляли із забороненої зброї

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає

Збройні формування РФ продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у межах ТКГ / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 19 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише прес-служба ООС.

Реклама

Станом на 07:00, 20 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Де стріляли?

Неподалік Новозванівки ворог вів вогонь з артилерії калібру 122 мм.

В напрямку Світлодарська російські найманці здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Окупанти поранили українського військового

18 грудня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

Реклама

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали: