Сутки на Донбассе: оккупанты стреляли из запрещенного оружия

За прошедшие сутки, 19 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом пишет пресс-служба ООС.
По состоянию на 07:00, 20 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Далее по теме
Где стреляли?
- Недалеко от Новозвановки враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм.
- В направлении Светлодарска русские наемники совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.
Оккупанты ранили украинского военного
18 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.
"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.
Раньше мы писали:
- Оккупанты устроили массовые военные учения в Луганской и Донецкой области. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе насчитала более 300 нарушений режима прекращения огня.
- Сутки на Донбассе: оккупанты убили украинского военного и ранили еще одного.