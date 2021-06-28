Доба на Донбасі: поранено бійця, збили безпілотник окупантів

Вчора бойовики тричі обстрілювали позиції ООС і запустили створений в Росії БПЛА, але сьогодні з ранку – поки що без порушень

/ Фото: AFP

Бойовики і російські війська, що окупували український Донбас, 27 червня 4 рази порушили режим припинення вогню, що значно менше, ніж напередодні.

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Про це повідомили в прес-центрі Операції об'єднаних сил.

Зокрема, окупанти тричі відкривали вогонь по позиціях українських захисників, застосувавши заборонені Мінськими угодами озброєння:

біля селища Шуми – з мінометів 120-го і 82-го калібрів;

– з мінометів 120-го і 82-го калібрів; неподалік від Старогнатівки – з автоматичних станкових гранатометів;

– з автоматичних станкових гранатометів; біля Водяного на Приазов'ї – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В результаті один військовий отримав осколкове поранення – йому надали першу медичну допомогу і доставили до лікувального закладу. Його стан оцінюється як задовільний.

Крім того, ворожий БПЛА типу "Орлан-10" перетнув лінію розмежування на півночі Луганської області, але його вчасно подавили засобами радіоелектронної боротьби.

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"Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм", – зазначили в ООС.

Але після опівночі порушень режиму припинення вогню не фіксували.

Нагадаємо, що 26 червня ЗСУ жорстко покарали бойовиків вогнем за обстріли, знищивши ворожу БМП.

Також ми повідомляли, що раніше в цьому місяці бойовики обстріляли автомобіль української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню поблизу Новотошківського в Донецькій області.

Про що ще говорять в Україні та світі 28 червня, дивіться у відеосюжеті:

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