На Донбасі бойовики обстріляли автомобіль СЦКК (фото)

Бойовики вели обстріл під час проведення гуманітарних заходів персоналом Червоного Хреста, їм довелося покинути небезпечний район

На Донбасі поблизу Новотошківського бойовики обстріляли позиції українських військових і потрапили в автомобіль української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК).

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Як повідомили в пресцентрі штабу ООС, із заборонених мінометів калібру 82 мм і стрілецької зброї було випущено 52 міни. Обстріл вівся з району населеного пункту Донецький, де останнім часом фіксувалися інженерні роботи з боку окупантів.

Червоним виділені сліди від мін бойовиків. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Осколками і кулями був пошкоджений автомобіль наглядової групи Новотошківське української сторони СЦКК. На щастя, ніхто з українських воїнів не постраждав.

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"Обстріл вівся саме під час проведення гуманітарних заходів персоналом Міжнародного Комітету Червоного Хреста, що проходили дзеркально в зазначених районах. Українська сторона СЦКК спільно з СММ ОБСЄ забезпечувала надані гарантії безпеки. З початком обстрілу представники гуманітарної місії були змушені покинути небезпечний район", – сказано в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що представник ООН перевірила КПВВ, роботу яких блокують бойовики.

Також нагадаємо, ЗСУ збили на Донбасі безпілотник бойовиків.

А про втрати ЗСУ на Донбасі дивіться у відеосюжеті:

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