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На Донбасі бойовики обстріляли автомобіль СЦКК (фото)

25 червня 2021 14:52

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Бойовики вели обстріл під час проведення гуманітарних заходів персоналом Червоного Хреста, їм довелося покинути небезпечний район

На Донбасі поблизу Новотошківського бойовики обстріляли позиції українських військових і потрапили в автомобіль української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК).

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Як повідомили в пресцентрі штабу ООС, із заборонених мінометів калібру 82 мм і стрілецької зброї було випущено 52 міни. Обстріл вівся з району населеного пункту Донецький, де останнім часом фіксувалися інженерні роботи з боку окупантів.

Червоним виділені сліди від мін бойовиків. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Червоним виділені сліди від мін бойовиків. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Осколками і кулями був пошкоджений автомобіль наглядової групи Новотошківське української сторони СЦКК. На щастя, ніхто з українських воїнів не постраждав.

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"Обстріл вівся саме під час проведення гуманітарних заходів персоналом Міжнародного Комітету Червоного Хреста, що проходили дзеркально в зазначених районах. Українська сторона СЦКК спільно з СММ ОБСЄ забезпечувала надані гарантії безпеки. З початком обстрілу представники гуманітарної місії були змушені покинути небезпечний район", – сказано в повідомленні.

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Раніше ми повідомляли, що представник ООН перевірила КПВВ, роботу яких блокують бойовики.

Також нагадаємо, ЗСУ збили на Донбасі безпілотник бойовиків.

А про втрати ЗСУ на Донбасі дивіться у відеосюжеті:

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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