Українська
$ 27,46
32,79
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Сутки на Донбассе: ранен боец, сбили беспилотник оккупантов

28 июня 2021 8:12

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Вчера боевики трижды обстреливали позиции ООС и запустили созданный в России БПЛА, но сегодня с утра – пока что без нарушений

/ Фото: AFP

Оккупировавшие украинский Донбасс боевики и российские войска 27 июня 4 раза нарушили режим прекращения огня, что значительно меньше, чем накануне.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

В частности, оккупанты трижды открывали огонь по позициям украинских защитников, применив запрещенные Минскими соглашениями вооружения:

  • около поселка Шумы – из минометов 120-го и 82-го калибров;
  • неподалеку от Старогнатовки – из автоматических станковых гранатометов;
  • возле Водяного на Приазовье – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате один военный получил осколочное ранение – ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Кроме того, вражеский БПЛА типа "Орлан-10" пересек линию разграничения на севере Луганской области, но его своевременно подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Реклама

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", – отметили в ООС.

Не пропусти!
"Последний танец" отправил Роналду домой! Бельгия обыграла чемпионов Европы
Роналду не смог вытащить Португалию в четвертьфинал

Но после полуночи нарушений режима прекращения огня не фиксировали.

Напомним, что 26 июня ВСУ жестко наказали боевиков ответным огнем за обстрелы, уничтожив вражескую БМП.

Также мы сообщали, что ранее в этом месяце боевики обстреляли автомобиль украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня вблизи Новотошковского в Донецкой области.

О чем еще говорят в Украине и мире 28 июня, смотрите в видеосюжете:

Реклама

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Боевики понесли большие потери без единого выстрела ВСУ: что произошло
Боевики понесли большие потери без единого выстрела ВСУ: что произошлоДонбасс
В Госдепе назвали условие присоединения США к урегулированию на Донбассе
В Госдепе назвали условие присоединения США к урегулированию на ДонбассеВласть
В Луганске прогремел мощный взрыв, столб огня виден на весь город (видео)
В Луганске прогремел мощный взрыв, столб огня виден на весь город (видео)Донбасс
Новый поезд соединит Донецкую область и Днепр –
Новый поезд соединит Донецкую область и Днепр – "Укрзализныця"Транспорт
Зеленский готов полностью разорвать отношения с Донбассом: названо условие
Зеленский готов полностью разорвать отношения с Донбассом: названо условиеВласть
Донбасс оккупируют батальоны геев: Скабеева удивилась собственным бредням (видео)
Донбасс оккупируют батальоны геев: Скабеева удивилась собственным бредням (видео)Россия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять