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У Путіна знову взялися за своє – не визнають РФ стороною конфлікту на Донбасі

4 липня 2021 16:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Прес-секретар Путіна вважає, що саме Україна нібито "не виконує Мінські домовленості"

Дмитро Пєсков. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Дмитро Пєсков. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Прес-секретар адміністрації президента Росії Дмитро Пєсков вважає, що Мінські домовленості нібито не виконує Україна, а не РФ .

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В ефірі каналу "Росія 1" він заявив, що те, що Росію називають стороною конфлікту на Донбасі – є "неприйнятним".

"Головна проблема – переконана позиція України, влада якої намагається представити нашу країну учасником конфлікту. Це абсолютно не відповідає дійсності і є неприйнятним", – сказав він.

За його словами, Україна "послідовно намагається розмивати важливість Мінських домовленостей, кажучи про те, що можна їх чимось замінити".

Як ми писали раніше, поки на Донбасі на передовій тривають обстріли з боку окупантів, в тилу ворога теж не нудно – тільки за червень самоліквідувалися кілька десятків бойовиків.

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До речі, традиційно всі втрати ворога небойові – це підриви на своїх же мінах, необережне поводження зі зброєю та боєприпасами, ДТП, суїцид, хвороби, наслідки наркоманії та алкоголізму.

Нагадаємо, за травень бойовики зазнали ще більших втрат. За останній місяць весни загинули або отримали поранення 100 бойовиків.

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