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У водителя был инфаркт: на Донбассе перевернулся автобус с пассажирами (фото)

1 февраля, 15:02

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мужчину госпитализировали в реанимацию

В Донецкой области в ДТП попал рейсовый автобус. В результате аварии пострадали водитель и трое пассажиров.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Инцидент случился в Дружковке на улице Машиностроителей. Автобус ехал по маршруту 18 "Абсолют – пгт Новониколаевка".

Предварительно установлено, что у водителя 1960 года рождения случился инфаркт, из-за чего он не справился с управлением. Автобус съехал с дороги и перевернулся. Трое пассажиров в возрасте 35-51 лет получили телесные повреждения.

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Водителя госпитализировали в реанимацию местной больницы.

По данному факту открыто уголовное производство.

Напомним, ранее в ДТП на трассе Киев – Чоп погиб мужчина и 2-летняя девочка, еще трое в больнице.

Кроме того, в Сумской области на Роменской трассе в ДТП попали грузовик и карета скорой помощи.

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ДТП инфаркт Донецкая область пострадавшие дружковка
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