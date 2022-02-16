В больнице умер раненый на Донбассе военный – ему было всего 26 лет

Военнослужащий родился в селе Преображенка Скадовского района Херсонской области, где и состоится прощание с ним

В больнице умер военный Сергей Иващенко. Фото: коллаж "Сегодня"

В больнице скончался военнослужащий 21-го отдельного мотопехотного батальона "Сармат" Сергей Иващенко. Он получил пулевое ранение в зоне ООС в декабре 2021 года.

Об этом сообщает "ТСН".

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Сергею Иващенко было 26 лет. Он родился в селе Преображенка Скадовского района Херсонской области. Перед Новым годом возле Донецкого аэропорта его ранил вражеский снайпер. Два месяца врачи боролись за его жизнь, но спасти парня не удалось. У Сергея остался отец.

Прощание с военным состоится в четверг, 17 февраля, в его родном селе в Херсонской области.

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Сергей Иващенко умер в больнице. Скриншот

На Донбассе погиб военный из Львовской области

На Донбассе погиб украинский военный из Львовской области Руслан Ниров. Героя не стало в воскресенье, 5 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Пустомытовского городского совета.

При каких именно обстоятельствах погиб военнослужащий – пока неизвестно.

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