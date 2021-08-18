У Донецькій області чоловік підпалив співмешканку і намагався спалити поліцейських

Поліція з'ясовує обставини підпалу жінки на Донбасі, справу кваліфікували як замах на вбивство

На підпал чоловік зважився під час сімейної сварки. Колаж "Сьогодні"

У Донецькій області 36-річний чоловік підпалив свою співмешканку, а під час затримання намагався спалити і поліцейських.

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Про це повідомили в Департаменті карного розшуку.

Слідчі встановили, що під час сімейної сварки чоловік облив легкозаймистою речовиною і підпалив свою співмешканку. Жінку госпіталізували з опіками до лікарні.

На місце виїхали правоохоронці, щоб затримати зловмисника. Однак чоловік намагався і їх підпалити.

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У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство". Порушнику скоро оголосять запобіжний захід – утримання під вартою.

2020 року за домашнє насильство засудили 921 українця

В Україні 2020 року за домашнє насильство засудили 921 особу. 2019-го таких вироків було вчетверо менше – 225.

У минулому році в судах на розгляді перебували 1877 проваджень по домашньому насильству. Роком раніше, 2019-го, таких справ було втричі менше – 626.

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