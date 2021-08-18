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У Донецькій області чоловік підпалив співмешканку і намагався спалити поліцейських

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
18 серпня, 21:45
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Поліція з'ясовує обставини підпалу жінки на Донбасі, справу кваліфікували як замах на вбивство
На підпал чоловік зважився під час сімейної сварки. Колаж "Сьогодні"
На підпал чоловік зважився під час сімейної сварки. Колаж "Сьогодні"

У Донецькій області 36-річний чоловік підпалив свою співмешканку, а під час затримання намагався спалити і поліцейських.

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Про це повідомили в Департаменті карного розшуку.

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Слідчі встановили, що під час сімейної сварки чоловік облив легкозаймистою речовиною і підпалив свою співмешканку. Жінку госпіталізували з опіками до лікарні.

На місце виїхали правоохоронці, щоб затримати зловмисника. Однак чоловік намагався і їх підпалити.

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У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство". Порушнику скоро оголосять запобіжний захід – утримання під вартою.

2020 року за домашнє насильство засудили 921 українця

В Україні 2020 року за домашнє насильство засудили 921 особу. 2019-го таких вироків було вчетверо менше – 225.

У минулому році в судах на розгляді перебували 1877 проваджень по домашньому насильству. Роком раніше, 2019-го, таких справ було втричі менше – 626.

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18 серпня 1991. День так званого “путчу”. Заколотники ГКЧП оголосили надзвичайний стан і скасували Декларацію про державний суверенітет України…

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