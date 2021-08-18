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В Донецкой области мужчина поджег сожительницу и пытался сжечь полицейских

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
18 августа, 21:45
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Полиция выясняет обстоятельства поджога женщины на Донбассе, дело квалифицировали как покушение на убийство
На поджог мужчина решился во время семейной ссоры. Коллаж "Сегодня"
На поджог мужчина решился во время семейной ссоры. Коллаж "Сегодня"

В Донецкой области 36-летний мужчина поджег свою сожительницу, а во время задержания пытался сжечь и полицейских.

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Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска.

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Следователи установили, что во время семейной ссоры мужчина облил легковоспламеняющимся веществом и поджег свою сожительницу. Женщину госпитализировали с ожогами в больницу.

На место выехали правоохранители, чтобы задержать злоумышленника. Однако мужчина пытался и их поджечь.

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В полиции открыли уголовное производство по статье "покушение на убийство". Нарушителю скоро объявят меру пресечения – содержание под стражей.

В 2020 году за домашнее насилие осудили 921 украинца

В Украине в 2020 году за домашнее насилие осудили 921 человека. В 2019-м таких приговоров было вчетверо меньше – 225.

В прошлом году в судах на рассмотрении находились 1877 производств по домашнему насилию. Годом ранее, в 2019-м, таких дел было втрое меньше – 626.

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Дневник независимости 🇺🇦

18 августа 1991. День так называемого "путча". Мятежники ГКЧП объявили чрезвычайное положение и отменили Декларацию о государственном суверенитете Украины…

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