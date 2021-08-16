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На Луганщині авто рятувальників потрапило в ДТП, є постраждалі (фото)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редакторка розділу Україна
16 серпня, 13:24
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Водія автомобіля ДСНС госпіталізували до травматологічного відділення лікарні Сєвєродонецька
Автомобіль ДСНС перекинувся. Фото: колаж "Сьогодні"
Автомобіль ДСНС перекинувся. Фото: колаж "Сьогодні"

У Сєвєродонецьку Луганської області автомобіль ДСНС потрапив в аварію. Внаслідок двоє осіб отримали травми.

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Про це повідомляє прессекретар поліції області Тетяна Погукай на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляється, що у неділю, 15 серпня, о 15:35 правоохоронці отримали повідомлення про те, що по вулиці Новикова перекинувся автомобіль ДСНС.

"На місці події слідчі встановили, що автомобіль ДСНС "МАЗ", яким керував 42-річний водій, рухався на виклик по вулиці Новікова в напрямку вулиці Курчатова. Поблизу будинку №13 по вулиці Новікова, невстановлений на даний момент автомобіль світлого кольору, який рухався в попутному напрямку, здійснив маневр – поворот, через що водій спеціального автомобіля здійснив екстрене гальмування, виїхав з дорожнього полотна і перекинувся", – повідомила Погукай.

У поліції повідомили, що водій автомобіля ДСНС госпіталізований до травматологічного відділення лікарні Сєвєродонецька, а 35-річній фельдшеру-рятувальнику надана медична допомога.

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Кримінальне провадження відкрили за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП
  • порушення правил маневрування – 22%
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%
  • п'яне водіння – 5%

Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два авто злетіли з дороги.

Також нагадаємо, на Вінниччині в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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