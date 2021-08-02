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В Луганской области столкнулись легковушка и микроавтобус, много пострадавших (видео)

2 августа 2021 11:18

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести – их госпитализировали в медицинское учреждение

Машина Toyota Camry и микроавтобус Volkswagen столкнулись на дороге. Фото: facebook.com/policeLG

Машина Toyota Camry и микроавтобус Volkswagen столкнулись на дороге. Фото: facebook.com/policeLG

Вблизи города Кременная в Луганской области произошла авария с участием микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Toyota Camry. В результате ДТП пострадали девять человек.

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Как говорится в сюжете "Сегодня", пассажиров обоих автомобилей госпитализировали – у них переломы, травмы и ушибы. Кто виноват в аварии – пока неизвестно.

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Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Ранее мы сообщали, что в Одесской области ночью авто сбило велосипедистов. Дорожно-транспортное происшествие произошло между населенными пунктами Пшеничное и Благодатное.

Также напомним, в Мариуполе авто "Новой почты" попало в ДТП.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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