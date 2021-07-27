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У готелі під Одесою отруїлися 9 дітей з Києва

27 липня 2021 21:17

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Всі постраждалі госпіталізовані в лікарню Білгород-Дністровського

Діти отруїлися в ресторані готелю / колаж "Сьогодні"

Діти отруїлися в ресторані готелю / колаж "Сьогодні"

В Одеській області відразу дев'ятеро дітей, які відпочивали в готелі Bugaz Sea View, були доставлені в лікарню Білгород-Дністровського з гострою кишковою інфекцією.

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Про це повідомила прес-служба Держпродспоживслужби.

Інформація про отруєння дітей надійшла 27 липня і зараз подію розслідує Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

"Станом на 27.07.2021 в інфекційне відділення Білгород-Дністровської міської багатопрофільної лікарні з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт" госпіталізовано 9 дітей віком до 15 років", – йдеться в повідомленні.

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За попередніми даними, захворіли діти, які прибули на відпочинок з Києва у складі групи з 90 дітей. Вони проживали в Bugaz Sea View і харчувалися в ресторані готелю.

Для встановлення причин і умов виникнення захворювань Овідіопольське управління Держпродспоживслужби почало санітарно-епідеміологічне розслідування, взявши проби для проведення відповідних лабораторних досліджень.

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Нагадаємо, раніше масове отруєння дітей сталося в літньому таборі в Івано-Франківській області у селі Татарів, у лікарні госпіталізували сімох неповнолітніх.

Ми також писали, що у Львівській області після трапези в ресторані отруїлися 17 людей, із них шестеро – діти.

Також дивіться у сюжеті "Сьогодні" про те, як у харківському ресторані виявили сальмонельоз та стафілокок:

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