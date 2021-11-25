В Луганской области в интернате отравились дети. Как накажут виновников

Дети почувствовали себя плохо около 2 часов ночи. У них поднялась температура

Детей доставили в больницу / Коллаж "Сегодня"

В городе Кременная Луганской областив школе-интернате отравились 5 детей. Им от 7 до 10 лет.

Об этом сообщает пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

Реклама

Подробности

Сегодня ночью, 25 ноября, скорая помощь госпитализировала 5-х несовершеннолетних детей в возрасте от 7 до 10 лет. Медики подозревают, что у них пищевое отравление.

Около 2 часов ночи детям стало плохо и у них повысилась температура тела. Воспитательница сразу вызвала экстренную медицинскую помощь. Врачи сообщили про отравление детей в полицию.

Виновников накажут?

При процессуальном руководстве прокуратуры следователями данная информация внесена в ЕРДР по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Реклама

Виновникам грозит или штраф, или лишение свободы.

В Житомирской области отравились 11 школьников

В Житомирской области в с. Девочки бытовой химией отравились 11 школьников. В настоящее время врачи их обследуют и оказывают помощь.

Около полудня один из учеников учебного заведения принес из дома пакет с бытовой химией и угостил содержанием других школьников, считая, что это сладости.

Реклама

Ранее мы писали: