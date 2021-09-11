Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 💥 Обострение на Донбассе 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Донбасса

В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв (видео)

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
11 сентября, 15:52
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Что стало причиной произошедшего – пока выясняется, о пострадавших пока тоже не говорят
В Кировском районе Донецка произошел взрыв на нефтезаводе
В Кировском районе Донецка произошел взрыв на нефтезаводе / Фото: Коллаж: Сегодня

Во временно оккупированном Донецке на нефтебазе, которая находится в Кировском районе, в субботу 11 сентября произошел мощный взрыв.

Об этом сообщил так называемый "руководитель городской администрации Донецка" Алексей Кулемзин, передает "РБК".

Реклама

О причинах мощного взрыва пока неизвестно, также не сообщается и о возможных пострадавших.

На месте уже работают спецслужбы.

Взрыв в жилом доме в Донецке

Реклама

В апреле этого года во временно оккупированном Донецке произошел взрыв в высотке на улице Челюскинцев. Рвануло на третьем этаже. В огне погибли два человека.

Взрывной волной сорвало обшивку балкона – она упала под домом, едва не искалечив прохожую, писали очевидцы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве прогремел взрыв, в результате чего был разрушен гараж, еще несколько соседних домов повреждены. Под завалами спасатели искали людей.

Реклама

Также напомним, в Кропивницком взорвался газ в доме, был пострадавший. Его с ожогами рук и лица госпитализировали в областную больницу.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.73

Евро (€)

31.62

Российский рубль (₽)

0.37

Какой будет погода в сентябре
Прогноз на целый месяц
Узнать
COVID-19 в Украине
3 869 случаев за сутки
Подробнее
Комаровский в теме
Кому нельзя вакцинироваться от COVID-19
Спроси у доктора
заводим будильник:
MET GALA

13 сентября

Чем будет удивлять бал
Украинская Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Александрия
7
8:5
14
3
Шахтер
6
12:4
13
4
Днепр-1
6
12:6
13
5
Десна
6
9:10
12
6
Заря
7
13:9
11
7
Ворскла
6
11:5
11
8
Рух
7
6:9
8
9
Верес
6
7:7
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Металлист 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Черноморец
6
7:16
4
15
Львов
6
4:12
2
16
Мариуполь
6
8:15
1
Показать больше
Суббота, 11 сентября
1:1
Смотри на:
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Воскресенье, 12 сентября
14:00
Смотри на:
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Бен Аффлек и Джей Ло на красной дорожке в Венеции
Осень в большом городе
Главные ивенты сентября
Спланировать досуг
Идеи для отпуска
Почему все тусовщики летят осенью в Херсониссос
Хочу на море!
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять