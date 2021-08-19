Україна
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇦 День Незалежності України - 2021 ⚡ Відставка Віталія Кличка 📽 Одеський кінофест ✈ Нові авіарейси з України
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Донбасу

У т. зв. "ДНР" і "ЛНР" оголосили на 24 серпня спільні військові збори

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
19 серпня, 22:28
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Бойовики ОРДЛО наприкінці серпня нібито мають відпрацьовувати спільні дії для реагування на "загрози з боку України"
Бойовики проведуть якісь військові збори / колаж "Сьогодні"
Бойовики проведуть якісь військові збори / колаж "Сьогодні"

На окупованих територіях Донецької області чоловікам почали приходити повістки на так звані навчальні військові збори, які пройдуть 24 серпня.

Реклама

Про це повідомив місцевий телеграм-канал, він також опублікував фото відповідної "повістки".

На окупованому Донбасі чоловікам надсилають повістки / t.me/shortDPR
На окупованому Донбасі чоловікам надсилають повістки / t.me/shortDPR

У папірці зазначається, що при собі кожен повинен мати "паспорт", "військовий квиток" і засоби гігієни.

Водночас стало відомо, що якісь "військові збори" оголосили і на окупованих територіях Луганської області у так званій "ЛНР", і практично у той же час – з 23 по 27 серпня. У них нібито візьмуть участь близько тисячі "резервістів".

Реклама

Указ "глави ЛНР" про військові сбори / t.me
Указ "глави ЛНР" про військові сбори / t.me

Цей же телеграм-канал повідомив, що так звані "ЛНР" і "ДНР" нібито збираються відпрацювати спільні дії "органів управління і сил цивільного захисту" у рамках реагування на кризові ситуації і можливі зовнішні загрози з боку України.

Нагадаємо, у липні ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін підписав "указ" про створення "оборонно-промислового комплексу".

Ми також писали, що на початку року ватажки "Л / ДНР" на якомусь інтеграційному заході планували захоплення всього Донбасу без входження в Росію.

Раніше ватажок бойовиків т. зв. "ДНР" Денис Пушилін заявив, що окупанти не забули про "Новоросію", "проєкт" нібито просто призупинили на деякий час.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Історії про спорт
Більше історій
Ігри розуму
Більше розумного азарту
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦

19 серпня 1991. У Москві заколот ДКНС (ГКЧП). Кравчук закликає українців до спокою і витримки...

Зануритись у той день
Опитування
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
1 560 випадків за добу
Докладніше
Влада
Візит президенту України до США
дній
годин
хвилин
секунд
залишилося до зустрічу Зеленського та Байдена
Докладніше
Опитування
Комаровський в темі
Як вентиляція повітря будинку захистить від COVID-19
Запитай у лікаря
Оксамитовий сезон
Куди поїхати на море восени
Хочу на море!
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
5 сезон "Корони". Нові Чарльз та Діана
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Ігри сильних духом!
24 серпня - 5 вересня
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Паралімпіади
Новини з Токіо
Для батьків
Аптечка малюка у відпустці і дома
Зібрати
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти