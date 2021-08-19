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В т. н. "ДНР" и "ЛНР" объявили на 24 августа совместные военные сборы

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
19 августа, 22:28
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Боевики ОРДЛО в конце августа якобы собираются отрабатывать совместные действия для реагирования на "угрозы со стороны Украины"
Боевики проведут некие военные сборы / коллаж "Сегодня"
Боевики проведут некие военные сборы / коллаж "Сегодня"

На оккупированных территориях Донецкой области мужчинам начали приходить повестки на так называемые учебные военные сборы, которые пройдут 24 августа.

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Об этом сообщил местный телеграм-канал, он также опубликовал фото соответствующей "повестки".

На оккупированном Донбассе мужчинам рассылают повестки / t.me/shortDPR
На оккупированном Донбассе мужчинам рассылают повестки / t.me/shortDPR

В бумажке указывается. что при себе каждый должен иметь "паспорт", "военный билет" и средства гигиены.

В то же время стало известно, что некие "военные сборы" объявили и на оккупированных территориях Луганской области в так называемой "ЛНР", и практически в то же время – с 23 по 27 августа. В них якобы примут участие около тысячи "резервистов".

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Указ "главы ЛНР" о военных сборах / t.me
Указ "главы ЛНР" о военных сборах / t.me

Этот же телеграм-канал сообщил, что так называемые "ЛНР" и "ДНР" якобы собираются отработать совместные действия "органов управления и сил гражданской защиты" в рамках реагирования на кризисные ситуации и возможные внешние угрозы со стороны Украины.

Напомним, в июле главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин подписал "указ" о создании "оборонно-промышленного комплекса".

Мы также писали, что в начале года главари "Л/ДНР" на неком интеграционном мероприятии планировали захват всего Донбасса без вхождения в Россию.

Ранее главарь боевиков т. н. "ДНР" Денис Пушилин заявил, что оккупанты не забыли о "Новороссии", "проект" якобы просто приостановили на некоторое время.

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