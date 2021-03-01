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У ЗСУ повідомили про великі втрати бойовиків за місяць

1 березня, 10:48

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Також у розвідці озвучили величезні втрати окупантів за час так званого перемир'я на передовій

На Донбасі втрати несуть не тільки українські військові, а й окупаційні війська. За лютий противник втратив 37 осіб убитими і пораненими.

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Про це повідомив у Twitter офіцер української розвідки Сергій Нещадим.

Так, з 1 по 28 лютого у бойовиків такі втрати:

  • загинули – 19 осіб (не бойові втрати);
  • поранені – 18 (не бойові – 17, бойові – 1).

Також він навів дані втрат бойовиків з початку перемир'я (з 27 липня 2020 року) – всього 344 людини:

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  • загиблі – 161 (не бойові 156, бойові – 5);
  • поранені – 183 (не бойові 179, бойові – 4);
  • знищена техніка – 12 одиниць.

Варто зазначити, що українські військові відкривають тільки вогонь у відповідь.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", також великі втрати бойовики понесли і в січні. Причому знову більшість смертей окупантів – не бойові, і тим самим полегшують роботу українській армії.

Тим часом у Головному управлінні розвідки Міноборони України підрахували снайперів з РФ на Донбасі.

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Донбас втрати бойовиків

Джерело: Сьогодні

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