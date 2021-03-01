У ЗСУ повідомили про великі втрати бойовиків за місяць

На Донбасі втрати несуть не тільки українські військові, а й окупаційні війська. За лютий противник втратив 37 осіб убитими і пораненими.
Про це повідомив у Twitter офіцер української розвідки Сергій Нещадим.
Так, з 1 по 28 лютого у бойовиків такі втрати:
- загинули – 19 осіб (не бойові втрати);
- поранені – 18 (не бойові – 17, бойові – 1).
Також він навів дані втрат бойовиків з початку перемир'я (з 27 липня 2020 року) – всього 344 людини:
- загиблі – 161 (не бойові 156, бойові – 5);
- поранені – 183 (не бойові 179, бойові – 4);
- знищена техніка – 12 одиниць.
Варто зазначити, що українські військові відкривають тільки вогонь у відповідь.
Як повідомляли новини "Сьогодні", також великі втрати бойовики понесли і в січні. Причому знову більшість смертей окупантів – не бойові, і тим самим полегшують роботу українській армії.
Тим часом у Головному управлінні розвідки Міноборони України підрахували снайперів з РФ на Донбасі.
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