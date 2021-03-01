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В ВСУ сообщили о больших потерях боевиков за месяц

1 марта, 10:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Также в разведке озвучили огромные потери оккупантов за время так называемого перемирия на передовой

На Донбассе потери несут не только украинские военные, но и оккупационные войска. За февраль противник потерял 37 человек убитыми и ранеными.

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Об этом сообщил в Twitter офицер украинской разведки Сергей Нещадим.

Так, с 1 по 28 февраля у боевиков такие потери:

  • погибли – 19 человек (не боевые потери);
  • ранены – 18 (не боевые – 17, боевые – 1).

Также он привел данные потерь боевиков с начала перемирия (с 27 июля 2020 года) – всего 344 человека:

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  • погибшие – 161 (не боевых – 156, боевых – 5);
  • раненые – 183 (не боевых – 179, боевых – 4);
  • уничтоженная техника – 12 единиц.

Стоит отметить, что украинские военные открывают только огонь в ответ.

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Как сообщали новости "Сегодня", также большие потери боевики понесли и в январе. Причем снова большинство смертей оккупантов – не боевые, чем значительно облегчают работу украинской армии.

Тем временем в Главном управлении разведки Минобороны Украины подсчитали снайперов из РФ на Донбассе.

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Донбасс потери боевиков

Источник: Сегодня

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