В зоне ООС задержали оккупанта: двигался в сторону украинских военных

Во время поверхностного осмотра украинские военные обнаружили в оккупанта военный билет "ЛНР"

На Донбассе задержали оккупанта / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военнослужащие, выполняющие боевые задания в районе проведения ООС, задержали на линии разграничения оккупанта.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

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Со снаряженным магазином от автомата Калашникова он двигался в сторону украинских позиций. Во время поверхностного осмотра военные обнаружили в оккупанта военный билет "ЛНР" и временное удостоверение жителя ОРДЛО.

После задержания оккупанта, украинские военнослужащие передали его контрразведчикам Службы безопасности Украины.

"Задержан уроженец Российской Федерации, который в 2018 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Там он был на "должностях" стрелка, а затем помощника гранатометчика группировки оккупантов, участвовал в обстрелах подразделений ООС, в том числе из крупнокалиберного пулемета "Утес"", – написала пресс-служба.

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Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений за:

ст. 110 ( посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины );

); ст. 258-3 ( участие в террористической группе или террористической организации );

); ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований );

); 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.

Россия активно использовала беспилотники для атаки ВСУ

Использование иностранных БПЛА категорически запрещено как Минскими договоренностями, так и дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22.07.20, которые системно и грубо нарушают оккупационные войска.

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6 ноября в направлении населенного пункта Болотенное (22 км северо-восточнее Луганска) один БПЛА был сбит украинскими подразделениями в непосредственной видимости патруля СММ ОБСЕ.

Кроме этого, 7 ноября на направлениях Саханка – Водяное, Пикузы – Гнутово российские оккупанты использовали еще два беспилотника.

"Во всех случаях вражеские БПЛА были снаряжены боеприпасами типа ВОГ-17 (по два), а сегодня (в воскресенье, 7 ноября) совершили их сброс на позиции ВС Украины", – говорится в сообщении ТКГ.

Там напомнили, что Вооруженные силы Украины имеют право вести ответный огонь в случае угрозы жизни и здоровью своего военного персонала и мирных жителей.

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