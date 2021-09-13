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Спогади і переживання дітей Донбасу почує весь світ: Фонд Ріната Ахметова починає масштабний проєкт

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
13 вересня, 20:31
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Фонд Ріната Ахметова почав освітні проекти відразу, коли стало зрозуміло, що вдома дітям доведеться проводити багато часу

Висловитися про пережите дітям школярам Донбасу запропонували незвичайний спосіб – у формі есе на тему "День, коли для тебе почалася війна". Дана ініціатива належить Фонду Ріната Ахметова, а підтримали її в Інституті модернізації змісту освіти. Захід триватиме в межах проекту "Один день", ініційованого Музеєм Фонду Ріната Ахметова "Голосу Мирних", йдеться в сюжеті новин "Сегодня".

Про проект "Один день"

Фонд Ріната Ахметова почав освітні проекти відразу, коли стало зрозуміло, що вдома дітям доведеться проводити багато часу. А недавно Фонд та Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України підписали Меморандум про співпрацю. Одним з перших заходів в рамках спільної угоди стане введення конкурсу есе для школярів на тему "День, коли для тебе почалася війна".

"Конкурс преурочен до Міжнародного дня миру. Його учасники – учні середньоосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, гімназій і ліцеїв. Кращі роботи конкурсантів будуть розміщені на сайті музею Фонду Ріната Ахметова -" Голоси Мирних ", – розповіла директор проектів і програм Фонду Ріната Ахметова Ірина Блажан.

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За словами директор Інституту модернізації змісту освіти Євгена Баженкова, соціальна ініціатива з боку Фонду Ріната Ахметова, дуже правильна і цікава.

"У нас в країні є велика кількість сімей, які покинули свої будинки на Сході і переїхали в інші регіони. Кожна сім'я – це невелика історія. Наші дії Міносвіти і Фонду Ріната Ахметова спрямовані на те, щоб підтримати ці сім'ї. Почути їх історії ", – вважає Баженков.

Кращі історії почує вся країна. Музей "Голоси Мирних" – це джерело істинних сповідей про війну в Донбасі. Сьогодні їх зібрано вже понад 2000 історій.

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Як раніше повідомляли Фонд Ріната Ахметова відкрив унікальний Музей "Голоси Мирних" і створює головний в світі архів історій людей, чиї долі понівечила війна.

Нагадаємо, в одному з сюжетів "Сегодня" розповідалося, як переселенець і волонтер з Макіївки Донецької області, який нині мешкає в Маріуполі, з початку бойових дій приєднався до масштабної благодійної місії і як за цей час змінилося його життя.

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