Спогади і переживання дітей Донбасу почує весь світ: Фонд Ріната Ахметова починає масштабний проєкт

Фонд Ріната Ахметова почав освітні проекти відразу, коли стало зрозуміло, що вдома дітям доведеться проводити багато часу

Висловитися про пережите дітям школярам Донбасу запропонували незвичайний спосіб – у формі есе на тему "День, коли для тебе почалася війна". Дана ініціатива належить Фонду Ріната Ахметова, а підтримали її в Інституті модернізації змісту освіти. Захід триватиме в межах проекту "Один день", ініційованого Музеєм Фонду Ріната Ахметова "Голосу Мирних", йдеться в сюжеті новин "Сегодня".

Про проект "Один день"

Фонд Ріната Ахметова почав освітні проекти відразу, коли стало зрозуміло, що вдома дітям доведеться проводити багато часу. А недавно Фонд та Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України підписали Меморандум про співпрацю. Одним з перших заходів в рамках спільної угоди стане введення конкурсу есе для школярів на тему "День, коли для тебе почалася війна".



"Конкурс преурочен до Міжнародного дня миру. Його учасники – учні середньоосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, гімназій і ліцеїв. Кращі роботи конкурсантів будуть розміщені на сайті музею Фонду Ріната Ахметова -" Голоси Мирних ", – розповіла директор проектів і програм Фонду Ріната Ахметова Ірина Блажан.

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За словами директор Інституту модернізації змісту освіти Євгена Баженкова, соціальна ініціатива з боку Фонду Ріната Ахметова, дуже правильна і цікава.

"У нас в країні є велика кількість сімей, які покинули свої будинки на Сході і переїхали в інші регіони. Кожна сім'я – це невелика історія. Наші дії Міносвіти і Фонду Ріната Ахметова спрямовані на те, щоб підтримати ці сім'ї. Почути їх історії ", – вважає Баженков.



Кращі історії почує вся країна. Музей "Голоси Мирних" – це джерело істинних сповідей про війну в Донбасі. Сьогодні їх зібрано вже понад 2000 історій.

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Як раніше повідомляли Фонд Ріната Ахметова відкрив унікальний Музей "Голоси Мирних" і створює головний в світі архів історій людей, чиї долі понівечила війна.