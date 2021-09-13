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Воспоминания и переживания детей Донбасса услышит весь мир: Фонд Рината Ахметова начинает масштабный проект

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
13 сентября, 20:31
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Фонд Рината Ахметова начал образовательные проекты сразу, как стало понятно, что дома детям придется проводить много времени

Высказаться о пережитом детям – школьникам Донбасса предложили необычным способом в форме эссе на тему "День, когда для тебя началась война". Данная инициатива принадлежит Фонду Рината Ахметова, а поддержали ее в Институте модернизации содержания образования. Мероприятие продлится в рамках проекта "Один день", инициированного Музеем Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных", говорится в сюжете новостей "Сегодня".

О проекте "Один день"

Фонд Рината Ахметова начал образовательные проекты сразу, когда стало понятно, что дома детям придется проводить много времени. А недавно Фонд и Институт модернизации содержания образования Министерства образования и науки Украины подписали Меморандум о сотрудничестве. Одним из первых мероприятий в рамках совместного соглашения станет введение конкурса эссе для школьников на тему "День, когда для тебя началась война".

"Конкурс преурочен к Международному дню мира. Его участники – ученики среднеобразовательних учебных заведений, специализированных школ, гимназий и лицеев. Лучшие работы конкурсантов будут размещены на сайте музея Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных", – рассказала директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

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По словам директор Института модернизации содержания образования Евгения Баженкова, данная социальная инициатива со стороны Фонда Рината Ахметова очень правильная и интересная.

"У нас в стране есть большое количество семей, которые покинули свои дома на Востоке и переехали в другие регионы. Каждая семья – это небольшая история. Наши действия Минобразования и Фонда Рината Ахметова направлены на то, чтобы поддержать эти семьи. Услышать их истории", – считает Баженков.

Лучшие истории услышит вся страна. Музей "Голоса Мирных" – это источник истинных исповедей о войне в Донбассе. Сегодня их собрано уже более 2000 историй.

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Как ранее сообщали Фонд Рината Ахметова открыл уникальный Музей "Голоса Мирных" и создает главный в мире архив историй людей, чьи судьбы изувечил война.

Напомним, в одном из сюжетов "Сегодня" рассказывалось, как переселенец и волонтер из Макеевки Донецкой области, ныне живущий в Мариуполе, с начала боевых действий присоединился к масштабной благотворительной миссии и как за это время изменилась его жизнь.

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