Усі розмови записують бойовики. Жителям ОРДЛО надходять SMS-попередження

Жителі окупованого Донбасу почали отримувати повідомлення про те, що їхні розмови записуватимуть, а повідомлення у соцмережах та месенджерах фіксуватимуться.
Про це заявила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у Facebook.
Денісова наголосила, що такими діями бойовики порушують правила Конвенції про захист прав людини та основних свобод, які гарантують права на приватність, свободу дотримуватись своїх поглядів та обмінюватися інформацією.
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Крім того, омбудсмен заявила, що у ЗМІ з'явилися повідомлення про відключення інтернету та мобільного зв'язку у тимчасово окупованій Луганській області. Це також порушує права людини на отримання суспільно-важливої інформації, особливо в нинішніх умовах.
"Відключення мобільного зв'язку позбавить громадян засобів комунікації зі своїми рідними та близькими, тому закликаю забезпечити належну роботу підприємств, які надають послуги зв'язку", – написала Денісова.
Загострення на Донбасі
- 18 лютого влада так званих республік "ЛДНР" оголосила про евакуацію жителів регіону до російських міст. Планується, що нібито буде вивезено близько 700 тисяч людей.
- На російській території поблизу пункту пропуску Мар'їнка, неподалік кордону з "ДНР", стоять десятки танків.
- У Міноборони припускають, що посилена військова ескалація може розпочатися найближчими днями. Це пов'язано зі святом, яке відзначають у Росії – Днем захисника вітчизни, 23 лютого.
- За даними української розвідки, до Донецька вже прибули "вагнерівці", які разом із російськими спецслужбами планують провести серію терористичних актів. Зокрема, вони підірвуть житлові будинки, щоби звинуватити в цьому Україну.
- Російські окупанти знову почали розповсюджувати інформацію про те, що Донбас нібито обстрілюють українські військові. Але насправді це все є фейком.