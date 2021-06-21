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ВСУ сбили на Донбассе беспилотник боевиков

21 июня 2021 8:02

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Вражеский БПЛА был успешно подавлен средствами радиоэлектронной борьбы в Луганской области – это еще одно нарушение режима прекращения огня

Украинские бойцы противостоят не только вражеским обстрелам, но и дронам, которые боевики запускают через границу размежевания. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские бойцы противостоят не только вражеским обстрелам, но и дронам, которые боевики запускают через границу размежевания. Фото: коллаж "Сегодня"

За минувшие сутки оккупанты Донбасса пять раз нарушили режим прекращения огня – четырежды обстреливали позиции военнослужащих операции Объединенных сил и один раз запустили беспилотник.

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Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

20 июня позиции украинских защитников попали под обстрелы:

  • в районе Старогнатовки – из стрелкового оружия;
  • около Травневого – из станковых противотанковых гранатометов;
  • вблизи Причепиловки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • возле Новозвановки – из минометов 120-го калибра.

На все обстрелы открывался огонь в ответ.

Также в Луганской области зафиксировали пролет вражеского дрона с пересечением линии разграничения – летательный аппарат успешно подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

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Потерь среди украинских защитников в этот день не было, а обо всех нарушениях Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ посредством установленного координационного механизма.

По состоянию на 7:00 утра 21 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", – отметили в ООС.

Напомним, что днем ранее в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня, в том числе под обстрел попал местный житель.

Кроме того, в разведке Минобороны Украины узнали о наращивании российскими оккупантами подготовки войск – от артиллеристов до снайперов.

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А о потерях ВСУ на Донбассе смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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