ВСУ сбили на Донбассе беспилотник боевиков

Украинские бойцы противостоят не только вражеским обстрелам, но и дронам, которые боевики запускают через границу размежевания. Фото: коллаж "Сегодня"
За минувшие сутки оккупанты Донбасса пять раз нарушили режим прекращения огня – четырежды обстреливали позиции военнослужащих операции Объединенных сил и один раз запустили беспилотник.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
20 июня позиции украинских защитников попали под обстрелы:
- в районе Старогнатовки – из стрелкового оружия;
- около Травневого – из станковых противотанковых гранатометов;
- вблизи Причепиловки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- возле Новозвановки – из минометов 120-го калибра.
На все обстрелы открывался огонь в ответ.
Также в Луганской области зафиксировали пролет вражеского дрона с пересечением линии разграничения – летательный аппарат успешно подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
Потерь среди украинских защитников в этот день не было, а обо всех нарушениях Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ посредством установленного координационного механизма.
По состоянию на 7:00 утра 21 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", – отметили в ООС.
Напомним, что днем ранее в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня, в том числе под обстрел попал местный житель.
Кроме того, в разведке Минобороны Украины узнали о наращивании российскими оккупантами подготовки войск – от артиллеристов до снайперов.
А о потерях ВСУ на Донбассе смотрите в видеосюжете:
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