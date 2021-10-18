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4 роки ДТП з Зайцевою: винуватиця поводиться так, ніби готується вийти на свободу

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні
18 жовтня, 07:00
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Працівники Покровського виправного центру №79 розповіли, як живе винуватиця у страшному ДТП в Харкові Олена Зайцева
18 жовтня виповнилося 4 роки з дня трагедії у Харкові
18 жовтня виповнилося 4 роки з дня трагедії у Харкові / Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок, 18 жовтня, виповнилося чотири роки з дня трагічної ДТП у Харкові за участю Олени Зайцевої, в якій загинули п'ятеро людей. З вересня 2019 року покарання вона відбуває у Дніпропетровській області – в Покровському виправному центрі №79.

Спеціально чи ні, але в тюрмі Зайцева поводиться так, як засуджені, які готуються вийти на свободу достроково – без порушень порядку, читає книги, бере участь у культурно-масових заходах і працює в одному з цехів.

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Сайт "Сьогодні" з'ясував, як живе Зайцева за ґратами.

Інформоване джерело в Державній кримінально-виконавчій службі розповіло, що Зайцева тривалий час "поводиться зразково".

"Читає книги просто запоєм, всюди проявляє активність. Маю на увазі культурні заходи, які проходять на території виправного центру. Крім того, Зайцева працює, задіяна на вишивці", – розповіли нам працівники.

Таку поведінку Зайцевої нам прокоментувала адвокат потерпілих Лариса Матвєєва.

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"Щоб клопотати про дострокове звільнення, вона повинна відбути мінімум половину терміну. Але в моєму розумінні такі питання не можуть вирішуватися без відшкодування заподіяної шкоди", – сказала вона.

Матвєєва вважає, що хороші відгуки повинні бути підкріплені реальними справами.

"Наприклад, щоб намагалася компенсувати заподіяну шкоду. Коли ми направляли запит, за допомогою якого хотіли дізнатися про те, чому ж від Зайцевої приходить так мало грошей (потерпілі отримують від неї по 30-40 грн раз в два місяці. – Авт.), то отримали відповідь. Зайцева відмовилася розкривати інформацію, вважає її конфіденційною", – додала вона.

ДТП з Зайцевою

18 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова в центрі Харкова зіткнулися Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg, після чого "японець" вилетів на тротуар і врізався в пішоходів. В результаті наїзду п'ятеро людей загинули на місці, шестеро – постраждали. Пізніше один з постраждалих помер.

Дівчина-водій, яка була за кермом позашляховика, що влетів у натовп, була затримана. Нею виявилася 20-річна студентка ХНУ імені Каразіна Олена Зайцева. Другим фігурантом справи став 59-річний Геннадій Дронов .

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Олені Зайцевій, яка була за кермом автомобіля Lexus, дали 10 років, а також на три роки позбавили права керувати транспортними засобами. До речі, раніше в Мережі опублікували фото, як засуджена Олена Зайцева за ґратами приймає сонячні ванни замість роботи.

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