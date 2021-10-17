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Її виплати – "кепкування". Як живуть родини загиблих у ДТП з Зайцевою в Харкові

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
17 жовтня, 07:00
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Сім'ї загиблих у ДТП з Зайцевою отримують від винуватиці по 40 гривень кожні два-три місяці
18 жовтня виповниться 4 роки з дня масштабного ДТП з Зайцевою
18 жовтня виповниться 4 роки з дня масштабного ДТП з Зайцевою / Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок, 18 жовтня, виповниться 4 роки з дня трагічної ДТП у Харкові за участю Олени Зайцевої, у якій загинули п'ятеро людей. Незважаючи на вирок суду, родичі деяких загиблих заявили, що справедливості в повній мірі добитися не вийшло.

Сайт "Сьогодні" з'ясував, як живуть сім'ї загиблих.

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Світлана Виниченко, у якої у ДТП загинув єдиний син, Олександр, розповіла, що відчуває кпини з боку Зайцевої.

"Мені періодично надходять від Зайцевої виплати – по 30, по 40 гривень. Не регулярно, кожні два-три місяці. Я вважаю це знущанням. Кожен раз, коли я бачу ці суми, у мене починається істерика. Краще нічого не треба. Крім того, з 30 гривень треба заплатити ще і податок, 7 гривень", – обурено розповіла нам Світлана Виниченко.

У свою чергу адвокат потерпілих, Лариса Матвєєва, додала, що, виплачуючи мізерні суми, Зайцева навряд чи кається.

"Ніякого каяття і близько немає", – вважає адвокат.

Винниченко додала, що, звичайно, найголовнішим для неї залишається пам'ять про сина. За її словами, у ці дні багато знайомих Саші приїжджають вшанувати пам'ять хлопця на могилу до Сум.

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"Він мені все частіше сниться, сниться підлітком, 12-річним і 18-річним", – каже Світлана.

ДТП з Зайцевої

18 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова в центрі Харкова зіткнулися Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg, після чого "Японець" вилетів на тротуар і врізався у пішоходів. Унаслідок наїзду п'ятеро людей загинули на місці, шестеро – постраждали. Пізніше один з постраждалих помер.

Дівчина-водій, яка була за кермом позашляховика, що влетів у натовп, була затримана. Нею виявилася 20-річна студентка ХНУ імені Каразіна Олена Зайцева. Другим фігурантом справи став 59-річний Геннадій Дронов .

Олені Зайцевій, яка була за кермом автомобіля Lexus, дали 10 років, а також на три роки позбавили права керувати транспортними засобами. До речі, раніше в Мережі опублікували фото, як засуджена Олена Зайцева за гратами приймає сонячні ванни замість роботи.

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